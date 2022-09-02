"Газпром" полностью остановил "Северный поток"

Российский холдинг «Газпром» сообщает, что работа «Северного потока» была полностью остановлена на неопределённый срок. Об этом пишет РИА «Новости».

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В энергетической компании уточнили, что Ростехнадзор выдал «Газпрому» предупреждение об обнаруженных неполадках на последней оставшейся турбине. Представители компании уже отправили письмо о неисправностях двигателя в Siemens, а также сообщили о необходимости их устранения.

Напомним, что 31 августа поставки газа по «Северному потоку» уже были приостановлены. В компании «Газпром» объяснили, что это связано с плановыми работами на компрессорной станции «Портовая».