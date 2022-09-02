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1 час назад

"Газпром" полностью остановил "Северный поток"

Елена Прошина

Российский холдинг «Газпром» сообщает, что работа «Северного потока» была полностью остановлена на неопределённый срок. Об этом пишет РИА «Новости».

"Газпром" полностью остановил "Северный поток"
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В энергетической компании уточнили, что Ростехнадзор выдал «Газпрому» предупреждение об обнаруженных неполадках на последней оставшейся турбине. Представители компании уже отправили письмо о неисправностях двигателя в Siemens, а также сообщили о необходимости их устранения.

Напомним, что 31 августа поставки газа по «Северному потоку» уже были приостановлены. В компании «Газпром» объяснили, что это связано с плановыми работами на компрессорной станции «Портовая».

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В обслуживании станции принимали участие специалисты из Siemens.

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