Озвучены последствия полной остановки «Северного потока»

Санкционный режим привел к выводу из строя последнего работающего агрегата газопровода «Северный поток». Значит, следует ожидать дальнейшего роста цен и ухудшения ситуации с энергетической безопасностью в Европе. Такие последствия полной остановки «Северного потока» в беседе с «Лентой.ру» озвучил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Алексей Гривач.

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Транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен на неопределенный срок. Об этом объявил «Газпром». На единственной оставшейся турбине обнаружили неисправности. Ростехнадзор выдал компании предупреждение о том, что обнаруженные повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя.

«К сожалению, худшие опасения оправдались. Нарушение сервисного обслуживания турбин в результате санкционных действий Канады, Великобритании и ЕС ЕС привело к выходу из строя и последнего работающего агрегата на КС "Портовая"», — отреагировал Гривач.

При этом аналитик напомнил, что до отопительного сезона еще есть время. «Есть немного времени для урегулирования возникшей проблемы или запуска "Северного потока-2" для компенсации выпавших мощностей транспортировки газа европейским потребителям», — добавил он.

Также Гривач отметил отношение к газу из России у европейских лидеров.

«Ну и привет главе ЕвроЕвропейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен с ее идеями по поводу введения потолка цен на российский газ», — подытожил он.