После ухода Сoca-Cola из России в магазинах стало больше колы

После ухода самой популярной марки безалкогольных напитков Coca-Cola из России на прилавках магазинов стало только больше колы. К июлю в торговых сетях появилось на 10% больше брендов напитков со вкусом колы, чем в 2021 году. Как сообщили аналитики NielsenIQ, годом ранее в магазинах продавалось 169 аналогов Coca-Cola и Pepsi. Сейчас их количество достигло 186.

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Аналитики учитывали товарные позиции, у которых были «не нулевые продажи», а также собственные торговые марки сетей. По их словам, ассортимент газировки со вкусом колы увеличился, несмотря на уход крупнейших международных производителей — Coca-Cola и PepsiCo.

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В марте Coca-Cola приостановила работу в России из-за спецоперации на Украине. Заводы, на которых разливаются Coca-Cola, Fanta, Sprite и другие напитки, с марта не получают сиропа, необходимого для производства фирменной газировки. В июне производитель заявил, что как только складские запасы напитков закончатся, их больше не будут производить и продавать в России. Компанию переименуют в Multon Partners, и она будет выпускать только местные бренды — соки «Добрый», Rich и «Моя семья». PepsiCo также сообщила о приостановке работы в РФ. Бренд продолжит выпуск только молочной продукции и товаров для детей.

По данным NielsenIQ, среднее количество газированных напитков, которое было доступно потребителю в одной торговой точке, составило 85 товарных позиций (SKU, «единица складского учёта»). Год назад их было 86 — это говорит о том, что ушедшие бренды заменили российские марки. Кроме того, в июле 2022 года среди топ-25 лидеров продаж четверть составляют локальные бренды, тогда как в июле 2021 года их доля составляла всего 15,8%.

После ухода международных брендов российские производители начали выпускать их аналоги: «Черноголовка Кола», Funky Monkey, CoolCola, Evervess. Также на прилавках появились кола из Белоруссии. Сама Coca-Cola собирается продавать в России напиток под брендом «Добрый кола». Также ребрендинг ожидает газировку Fanta и Schweppes. Напиток Sprite, который не пользовался такой популярностью в стране, на неопределённое время покинет отечественные магазины.