Основатель группы ПИК вышел из российских активов

Основатель и бывший акционер группы ПИК Кирилл Писарев вышел из российских активов. В частности, он перестал быть владельцем российского подразделения компании Wainbridge, которая кроме России занимается девелоперскими проектами в Европе и США. Об этом в понедельник, 5 сентября, пишет РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

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Издание обратило внимание на то, что до июня бенефициарами головной компания Wainbridge в России — ООО «Уэйнбридж Девелопмент» были сам Писарев (65 процентов), президент Wainbrige Майкл Белтон (25 процентов) и бывший совладелец Абсолют-банка Михаил Сердцев (10 процентов). Затем совладельцами ООО стали финансовый директор Wainbridge Андрей Безверхий и еще два топ-менеджера компании — Александр Лемягов и Александра Лукашина.

Глава департамента маркетинга Wainbridge International Елена Михайликова сообщила изданию, что компания утвердила обновленную стратегию, согласно которой решило передать российский бизнес локальному менеджменту. По ее словам, представители менеджмента приобрели российскую управляющую компанию. «Насколько нам известно, в настоящее время господин Писарев не имеет отношения к реализации девелоперских проектов в России», — добавила Михайликова.

Кроме того, согласно данным ЕГРЮЛ, Писарев также перестал быть собственником нефтегазовой компании РНГК «Саратов». В середине августа новым владельцем 100 процентов компании стал Алексей Шурыгин — один процент принадлежит ему напрямую, остальное через ООО «Макрол».