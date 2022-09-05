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5 сентября

Россиянам рассказали, когда «Почта России» начнёт торговать алкоголем

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«Почта России» планирует начать эксперимент по продаже алкоголя в апреле 2023 года. Об этом сообщил в эфире телеканала РБК генеральный директор компании Максим Акимов. Речь идёт о законопроекте, согласно которому в России можно будет продавать в отделениях и через сайт «Почты» креплёные, игристые и классические вина из винограда, выращенного на российской территории.

«Почта России» назвала сроки начала торговли алкоголем
Фото: ТАССТАСС

«Пока мы в дискуссии по законопроекту и тут мы движемся медленнее, чем с бондовыми складами. Но могу выразить уверенность, что проект мы запустим в апреле следующего года, будут первые отправки», — сказал Акимов.

При этом сама пресс-служба «Почты России» после интервью с главой уточнила, что в действительности сроков запуска проекта пока нет.

Основные требования к доставке, по его словам, не изменились от первоначальной концепции:

  • покупать алкоголь могут только совершеннолетние через специализированную витрину;
  • покупателям будут предложены напитки только российского производства;
  • доставлять напитки будут не раньше, чем через 24 часа после заказа.

Акимов отметил, что компания «очень верит» в проект беспилотной доставки грузов. По его словам, сейчас тестирование проходит в четырёх пилотных регионах.

При этом «Почту», по словам гендиректора, «сковывает» небогатый выбор отечественных аппаратов.

«Мы надеемся, что наша промышленность здесь будет двигаться быстрее <…> Мы считаем, что и качество [отечественных] машин, и их предложение по количеству пока от нашего запроса далеко. И я даже не обсуждаю сейчас стоимость лётного часа и не трогаю коммерческую эффективность этой перевозки», — заключил Акимов.

В апреле 2021 года президент России Владимир Путин поручил провести эксперимент по продаже российского вина «Почтой России». Сначала пилотный проект планировали запустить с июня по декабрь 2021 года в двух регионах — Подмосковье и Мордовии. Но в итоге его пришлось отложить.

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