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5 сентября

Банки захотели раскрывать отчётность только «для своих»

Секрет Фирмы

Ассоциация банков России (АБР) предложила Центробанку (ЦБ) создать закрытый интернет-портал для публикации отчётности, который будет доступен только подконтрольным ЦБ участникам рынка — кредитным организациям, МФО, страховым компаниям, брокерам, дилерам и управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам, рейтинговым агентствам и аудиторам. Инвесторам и журналистам информация всё так же не будет доступна. Об этом сообщил РБК со ссылкой на письмо АБР.

Банки захотели раскрывать отчетность только «для своих»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Более того, в АБР предложили ещё один вариант — открыть доступ к отчётности других через личный кабинет организации в Банке России. Однако с условием, что та или иная кредитная организация сама сможет регулировать степень доступа к различной информации и тех, кто сможет на неё посмотреть.

Секретность отчётов усложнила принятие бизнес-решений, формирование резервов и расчёт нормативов, однако снова раскрывать её полностью рынок пока не готов, заявил вице-президент АБР Алексей Войлуков. При этом ЦБ по-прежнему пытается найти баланс между возвращением рынку прозрачности и защитой от санкций.

Представитель Банка России сообщил, что всё ещё приходят отзывы на доклад и в ближайшее время ЦБ подведёт итоги обсуждения.

По словам Войлукова, важно, чтобы отчётность была доступна только резидентам России и никуда «не утекала». Более свободный режим не позволит отследить эту информацию, добавил он.

При этом в Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) назвали идею АБР странной. «Всё инвестиционное сообщество должно иметь равный по объёму и времени раскрытия доступ к информации», — подчеркнул глава НАУФОР Алексей Тимофеев.

Начиная с февраля российские банки могут не раскрывать основные формы отчётности по отечественным стандартам бухучёта (РСБУ) ни на своих сайтах, ни на сайте Центробанка. Временный отказ от раскрытия бизнес-показателей нужен «для ограничения рисков кредитных организаций, связанных с введёнными западными странами санкциями», заявили тогда в ЦБ.

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