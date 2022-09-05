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5 сентября

Сбербанк запустил промовклад с повышенным процентом

Мария Иванова

Первый зампред Сбербанка Кирилл Царев рассказал, что перед активным сезоном банк решил запустить промовклад с повышенным процентом - до 7,5 процента годовых. Новинку Сбербанка Царев прокомментировал на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Сбербанк запустил промовклад с повышенным процентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мы предложили клиентам новый вклад с повышенной ставкой в преддверии активного сезона, в сентябрьский период. Сейчас у наших клиентов есть возможность разместить средства на пять месяцев со ставкой до 7,5 процента», - подчеркнул Царев.

По его словам, решение не связано с оттоком средств физлиц: в июле объем вкладов физических лиц в Сбербанке вырос более чем на 300 миллиардов рублей.

Центробанк со второй декады июля фиксировал отток средств физлиц из банков. Тенденцию объяснили истекшими «дорогими» вкладами. При этом в начале августа, по данным ЦБ, приток денег физлиц в банки возобновился.

Царев подчеркнул, что Сбербанка отток средств не коснулся.

«Портфель пассивов Сбербанка показывает стабильное поведение на протяжении всего летнего периода - мы не фиксировали оттоков со второй декады июля», - рассказал он.

В августе, по его словам, выросло количество транзакций - это логично, так как идет подготовка к школе. Но даже перед школьным сезоном Сбербанк зафиксировал рост рублевых остатков у клиентов.

Также Царев рассказал, что объем валютных вкладов клиентов банка не превышает десять процентов от общего портфеля.

Компании,Кирилл Царев,Сбербанк России,
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