Стало известно о планах развития Сбербанка в Индии

Заместитель председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов в кулуарах ВЭФ рассказал о планах развития в Индии на фоне переориентации на восток. Об этом стало известно «Ленте.ру».

По его словам, Сбербанк успешно работает в стране более 12 лет, офис расположен в столице Нью-Дели. В прошлом году собственный капитал филиала достиг 100 миллионов долларов, добавил финансист. В свете значительного роста бизнеса, для поддержания объемов операций планируются новые вливания в фонд капитала, а также значительные инвестиции в IT-развитие подразделения.

Сбербанк ведет работу по открытию еще одного филиала Сбербанка в Индии, в бизнес-столице — Мумбаи. Местному регулятору был направлен запрос на получение разрешения открытия офиса, продолжается процесс согласования. Зампредседателя правления выразил надежду на открытие офиса уже в следующем году.

«В текущих условиях, являясь участником одновременно и российской, и индийской платежных систем, Сбербанк стал лидером в осуществлении платежей в национальных валютах между двумя странами», — указал Попов.

Он рассказал, что клиенты банка получили возможность осуществлять быстрые и защищенные от влияния третьих стран платежи по схеме рубль-рупия, а среднемесячный объем платежей в национальных валютах с марта по июль 2022 года вырос более чем в 30 раз.