Поставлена точка в вопросе работы H&M в России

Магазины шведского бренда H&M перестанут работать в России 30 ноября. Об этом во вторник, 6 сентября, сообщил Telegram-канал Mash.

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Отмечается, что соответсвующее оповещение получили все сотрудники российских магазинов. В письмах говорится, что магазины закроют для покупателей 30 ноября. После этого в течение двух недель будет вывозиться оборудование.

При этом небольшие торговые точки могут перестать работать уже в начале октября. Сотрудников предупредили, что за 30 дней с ними будет подписано расторжение трудового договора.

Уточняется, что объем поставок упал в 3–4 раза. Ориентировочно товара хватит на семь недель торговли. В маленьких магазинах в регионах уже размещают постеры с датой закрытия. Уже со следующей недели перестанут работать точки в ЦДМ, «Рио Дмитровка» и Химках, говорится в сообщении.