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39 минут назад

"Газпром" перейдет на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай

ТАССиещё 1

"Газпром" и китайская CNPC перейдут на расчеты в рублях и юанях при поставках газа в Китай, говорится в сообщении российского холдинга.

«Газпром» изменил валюту расчета за поставки в Китай
Фото: ТАССТАСС

"В ходе встречи были подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту. В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран - рублях и юанях", - сказано в сообщении.

Как отметил глава "Газпрома" Алексей Миллер, новый механизм оплаты - это взаимовыгодное, своевременное, надежное и практичное решение.

"Считаю, что оно упростит проведение расчетов, станет отличным примером для других компаний, даст дополнительный импульс развитию наших экономик", - сказал Миллер.

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