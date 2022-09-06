«Газпром» изменил валюту расчета за поставки в Китай

"В ходе встречи были подписаны дополнительные соглашения к долгосрочному договору купли-продажи газа по "восточному" маршруту. В частности, зафиксирован переход на осуществление расчетов за поставки российского газа в Китай в национальных валютах стран - рублях и юанях", - сказано в сообщении.