В Германии назвали число покинувших РФ компаний

Российский рынок покинули 600 международных организаций. Об этом заявила глава немецкого Министерства иностранных дел Анналена Бербок в ходе конференции глав германских дипломатических представительств за рубежом, передает ТАСС.

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«600 международных компаний распрощались за последние шесть месяцев с российским рынком», — отметила министр.

Бербок отметила, что немецкий концерн Siemens принял решение свернуть бизнес в России спустя 170 лет деятельности в стране.

Вместе с тем Бербок сочла «болезненными» меры, принятые компаниями.

Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что шведский ретейлер H&M закроет двери для посетителей 30 ноября. РИА Новости узнало, что российские магазины бренда будут открыты до тех пор, пока не распродадут большую часть ассортимента.