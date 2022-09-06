В Германии назвали число покинувших РФ компаний

Российский рынок покинули 600 международных организаций. Об этом заявила глава немецкого Министерства иностранных дел Анналена Бербок в ходе конференции глав германских дипломатических представительств за рубежом, передает ТАСС.
«600 международных компаний распрощались за последние шесть месяцев с российским рынком», — отметила министр.
Бербок отметила, что немецкий концерн Siemens принял решение свернуть бизнес в России спустя 170 лет деятельности в стране.
Вместе с тем Бербок сочла «болезненными» меры, принятые компаниями.
Сегодня Telegram-канал Mash сообщил, что шведский ретейлер H&M закроет двери для посетителей 30 ноября. РИА Новости узнало, что российские магазины бренда будут открыты до тех пор, пока не распродадут большую часть ассортимента.
Ранее сообщалось, что более двадцати брендов иностранных компаний, головные офисы которых объявили об уходе с рынка РФ в связи с ситуацией вокруг Украины, стали называться по-новому.