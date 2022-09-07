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7 часов назад

Ротенберг назвал условия для рывка российского бизнеса

Lenta.ruиещё 4

Российская экономика может адаптироваться к сложившемуся кризису, для этого необходимо создать наиболее благоприятные условия для бизнеса. Об этом РБК рассказал бизнесмен Аркадий Ротенберг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Ротенберг назвал условия для рывка российского бизнеса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его мнению, это заключается в устранении лишних барьеров, а также предоставлении доступа к кредитным средствам.

«Если бы немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей — они все нашли бы, все бы сделали, все было бы гораздо быстрее», — отметил он.

2 сентября министр экономического развития Максим Решетников назвал меры поддержки экономики и бизнеса государства, которые не будут продлеваться после истечения срока их действия. Он разъяснил, что правительство не планирует продлевать действие моратория на банкротство, льготные кредиты для системообразующих предприятий и нулевые пошлины на импорт критических товаров.

В августе малому и среднему бизнесу в России пообещали новые льготы. На перестройку и развитие производства российские компании смогут получить кредиты при действующей ставке Центробанка под 4,5 и 3 процента годовых соответственно. Постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

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