Ротенберг назвал условия для рывка российского бизнеса

Российская экономика может адаптироваться к сложившемуся кризису, для этого необходимо создать наиболее благоприятные условия для бизнеса. Об этом РБК рассказал бизнесмен Аркадий Ротенберг на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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По его мнению, это заключается в устранении лишних барьеров, а также предоставлении доступа к кредитным средствам.

«Если бы немножко просто убрать регуляторику, отпустить людей — они все нашли бы, все бы сделали, все было бы гораздо быстрее», — отметил он.

2 сентября министр экономического развития Максим Решетников назвал меры поддержки экономики и бизнеса государства, которые не будут продлеваться после истечения срока их действия. Он разъяснил, что правительство не планирует продлевать действие моратория на банкротство, льготные кредиты для системообразующих предприятий и нулевые пошлины на импорт критических товаров.