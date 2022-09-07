Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки

Программа промышленной ипотеки - предоставления льготных кредитов предприятиям на покупку недвижимости для промышленного производства - запускается в России. Постановление, утверждающее параметры нового инструмента поддержки, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства в среду.
"Кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет еще ниже - 3% годовых", - говорится в сообщении.
Максимальная величина кредита составит 500 млн рублей.