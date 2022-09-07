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5 часов назад

Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки

ТАССиещё 14

Программа промышленной ипотеки - предоставления льготных кредитов предприятиям на покупку недвижимости для промышленного производства - запускается в России. Постановление, утверждающее параметры нового инструмента поддержки, подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства в среду.

Мишустин утвердил параметры промышленной ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Кредиты в рамках программы промышленной ипотеки будут выдаваться на срок до семи лет по льготной ставке 5% годовых. Для технологических компаний ставка будет еще ниже - 3% годовых", - говорится в сообщении.

Максимальная величина кредита составит 500 млн рублей.

Компании,Михаил Мишустин,
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