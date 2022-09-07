Zara продолжила оформлять товары в России

Российские представительства испанского холдинга Inditex (бренды Zara, Bershka и другие) продолжают регистрировать сертификаты и декларации соответствия продукции. В частности, Zara оформила декларацию на детскую одежду, а Zara Home — на фарфоровую посуду. Речь идёт о товарах, которые ввезли в Россию после официальной остановки продаж из-за военной операции на Украине, сообщил РБК.

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По данным издания, последние документы от флагманского бренда Zara были зарегистрированы в едином реестре Федеральной службы по аккредитации 10 августа и 1 сентября. Кроме того, официальные поставщики всё ещё ввозят в Россию товары Oysho, Massimo Dutti, Bershka, Pull & Bear, несмотря на то, что их магазины закрыты.

Адвокат Forward Legal Людмила Лукьянова считает, что бренды получают такие документы, чтобы продавать свою продукцию на маркетплейсах или через посредников.

«Действующие свидетельства пригодятся и при продаже бизнеса», — сказала Лукьянова.

С адвокатом согласны и другие эксперты. По мнению управляющего партнёра юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрия Федюкина, важным активом российского юрлица иностранной компании помимо договоров аренды и недвижимого имущества считаются сертификаты и декларации. Поэтому таким образом холдинг может готовиться к продаже российского бизнеса, заключил Федюкин.

5 марта Inditex приостановила работу в России. После начала российской спецоперации на Украине компания закрыла все магазины и онлайн-платформы в РФ. На долю российского рынка приходилось около 8,5% мировой прибыли компании.

11 июня стало известно, что онлайн-ретейлер Wildberries начал торговать верхней одеждой, джинсами, трикотажем и обувью Pull & Bear, Zara и Massimo Dutti.