СДЭК нашел способ доставлять товары IKEA в Россию

Платформа CDEK.Shopping предоставила россиянам возможность заказывать оригинальные товары IKEA с доставкой из Турции. Это следует из информации на сайте.

В настоящее время на нем насчитывается порядка 500 товарных наименований IKEA. Так, среди товаров, доступных для покупки, — текстиль для дома, посуда и малогабаритная мебель.

В дальнейшем компания собирается доставлять из-за рубежа детскую мебель, игрушки, товары для хранения и крупногабаритную мебель, в том числе диваны.

«Товары из IKEA входят в топ-3 поисковых запросов на CDEK.Shopping. Люди хотят купить "те самые" товары из IKEA, а не похожие на них. Мы стремимся обеспечить россиянам доступ к максимально широкому ассортименту IKEA», — отметил управляющий директор платформы CDEK.Shopping Дмитрий Пивоваров.

В настоящее время в компании прорабатывают

«логистические решения, которые позволят доставлять в Россию крупногабаритные товары, например, диваны». Также в CDEK.Shopping предусмотрели определенные ограничение по габаритам. Так, длина упаковки не должна превышать 170 см по одной стороне.

Граждане смогут произвести оплату за заказ российской банковской картой. Стоимость на сайте указана с учетом доставки. Товар будет идти в Россию от 30 дней.