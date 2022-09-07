«Это наше имущество»: Путин обратился с призывом к Шольцу

Президент России Владимир Путин призвал канцлера Германии Олафа Шольца отдать документы на газоперекачивающий агрегат для «Северного потока». Об этом пишет РИА «Новости».

Отмечается, что Канада провела плановый ремонт газовой турбины и направила ее в ФРГ. Шольц лично осмотрел ее, признал пригодной к эксплуатации. В качестве «подтверждения» своих слов он сделал фото на фоне устройства.

Владимир Путин подчеркнул, что официальные лица Германии могут сделать любое количество снимков рядом с турбиной, но России нужны не кадры, а документы.

«Это наше имущество», - подчеркнул глава государства.

Президент добавил, что партнеры ничего не представляют, отделываются общими фразами.