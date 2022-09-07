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15 часов назад

В Россию вернулся крупнейший мировой бренд электроники

Елена Прошина

Пресс-служба японской компании по производству бытовой техники и электроники Panasonic заявила, что интернет-магазин бренда снова заработал в России. Об этом сообщает News.ru.

В Россию вернулся крупнейший мировой бренд электроники
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом компания Panasonic переехала на новый сайт под названием Eplaza.ru.

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«Вам снова доступен весь ассортимент бренда Panasonic, мы сохранили все радовавшие вас услуги и сервис, включая программу лояльности, быструю доставку по всей России, официальную гарантию производителя, колл-центр и многое другое», – говорится в обращении компании.

4 марта Panasonic объявила о прекращении торговых операций на территории России. В качестве причины представители компании назвали конфликт на Украине и западные санкции.

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