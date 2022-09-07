В Россию вернулся крупнейший мировой бренд электроники

Пресс-служба японской компании по производству бытовой техники и электроники Panasonic заявила, что интернет-магазин бренда снова заработал в России. Об этом сообщает News.ru.
При этом компания Panasonic переехала на новый сайт под названием Eplaza.ru.
«Вам снова доступен весь ассортимент бренда Panasonic, мы сохранили все радовавшие вас услуги и сервис, включая программу лояльности, быструю доставку по всей России, официальную гарантию производителя, колл-центр и многое другое», – говорится в обращении компании.
4 марта Panasonic объявила о прекращении торговых операций на территории России. В качестве причины представители компании назвали конфликт на Украине и западные санкции.