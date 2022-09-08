Сеть Stars Coffee объявила о готовности заместить Starbucks в Петербурге

Сеть кофеен Stars Coffee планирует к концу сентября – началу октября открыть в Петербурге 15 кофеен на месте заведений ушедшей из России американской компании Starbucks, сообщил совладелец сети, ресторатор Антон Пинский.
«Уже сегодня три работает. <...> Откроется у нас на следующей неделе в торговом центре «Галерея» две точки. <...> До конца сентября - начала октября все откроем. В Петербурге - 15 [кофеен]», – передает ТАСС слова Пинского.
Также планируется открыть сети с обслуживанием и полноценной кухней
«Под новую [гастрономическую кофейню] мы хотим какую-то помпезную, красивую точку найти. Если найдем – сделаем», – сказал он.
Совладелец сети, певец Тимур Юнусов (Тимати) добавил, что речь идет не об одном таком заведении.
Ранее сообщалось, что в Петербурге 7 сентября открылись три кофейни Stars Coffee.