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11 часов назад

Sony Music окончательно уйдет из России

Мария Иванова

Американская Sony Music Group приняла решение полностью покинуть РФ и передать свою российскую компанию и ее сотрудников под местное управление. Об этом сообщает Billboard.

Sony Music окончательно уйдет из России
Фото: ReutersReuters

Издание отмечает, что Sony Music Group стала первой крупной звукозаписывающей компанией, полностью покинувшей Россию на фоне украинского кризиса.

С 10 марта деятельность Sony Music в стране была приостановлена.

В компании подчеркнули, что Украина продолжает сталкиваться с «разрушительным воздействием», а санкции против РФ продолжают усиливаться, поэтому Sony Music больше не может сохранять присутствие в стране.

По данным источников Billboard, главой компании, которая придет на смену Sony, станет бывший управляющий директор Sony Music Russia Арина Дмитриева.

Источник, знакомый с решением Sony Music, заявил, что новая компания является полностью независимой и будет представлять только российских исполнителей.

Права на песни иностранных исполнителей в условия сделки не вошли, поэтому Sony Music обратилась к российским стриминговым сервисам с требованием удалить любой репертуар своих артистов, все еще доступный в стране.

Billboard отмечает, что Universal Music Group и Warner Music Group также прекратили свою деятельность в России в начале марта. С тех пор все три лейбла продолжали оказывать финансовую поддержку своим сотрудникам в России и сохраняли офисы в стране.

Компании,Арина Дмитриева,
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