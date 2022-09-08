Sony Music окончательно уйдет из России

Американская Sony Music Group приняла решение полностью покинуть РФ и передать свою российскую компанию и ее сотрудников под местное управление. Об этом сообщает Billboard.

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Издание отмечает, что Sony Music Group стала первой крупной звукозаписывающей компанией, полностью покинувшей Россию на фоне украинского кризиса.

С 10 марта деятельность Sony Music в стране была приостановлена.

В компании подчеркнули, что Украина продолжает сталкиваться с «разрушительным воздействием», а санкции против РФ продолжают усиливаться, поэтому Sony Music больше не может сохранять присутствие в стране.

По данным источников Billboard, главой компании, которая придет на смену Sony, станет бывший управляющий директор Sony Music Russia Арина Дмитриева.

Источник, знакомый с решением Sony Music, заявил, что новая компания является полностью независимой и будет представлять только российских исполнителей.

Права на песни иностранных исполнителей в условия сделки не вошли, поэтому Sony Music обратилась к российским стриминговым сервисам с требованием удалить любой репертуар своих артистов, все еще доступный в стране.