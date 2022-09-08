Sony Music окончательно уйдет из России

Американская Sony Music Group приняла решение полностью покинуть РФ и передать свою российскую компанию и ее сотрудников под местное управление. Об этом сообщает Billboard.
Издание отмечает, что Sony Music Group стала первой крупной звукозаписывающей компанией, полностью покинувшей Россию на фоне украинского кризиса.
С 10 марта деятельность Sony Music в стране была приостановлена.
В компании подчеркнули, что Украина продолжает сталкиваться с «разрушительным воздействием», а санкции против РФ продолжают усиливаться, поэтому Sony Music больше не может сохранять присутствие в стране.
По данным источников Billboard, главой компании, которая придет на смену Sony, станет бывший управляющий директор Sony Music Russia Арина Дмитриева.
Источник, знакомый с решением Sony Music, заявил, что новая компания является полностью независимой и будет представлять только российских исполнителей.
Права на песни иностранных исполнителей в условия сделки не вошли, поэтому Sony Music обратилась к российским стриминговым сервисам с требованием удалить любой репертуар своих артистов, все еще доступный в стране.
Billboard отмечает, что Universal Music Group и Warner Music Group также прекратили свою деятельность в России в начале марта. С тех пор все три лейбла продолжали оказывать финансовую поддержку своим сотрудникам в России и сохраняли офисы в стране.