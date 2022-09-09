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4 часа назад

"Яндекс" стал владельцем Delivery Club

ТАССиещё 12

"Яндекс" стал владельцем сервиса доставки Delivery Club, следует из выписки Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

«Яндекс» стал владельцем Delivery Club
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 8 сентября, "Яндекс" владеет 99,95% долей ООО "Деливери Клаб". 0,05% принадлежит ООО "Гис технологии".

В пресс-службе "Яндекса" ТАСС уточнили, что на данный момент занимаются подготовкой документации и технической части для полного закрытия всех частей сделки. "На это понадобится некоторое время. Как только сделка будет закрыта - мы обязательно об этом расскажем", - добавили там.

Согласно сделке между VK и "Яндексом", которая является безденежной, VK передает "Яндексу" сервис по доставке Delivery Club, а взамен получит сервисы "Новости" и "Дзен". После закрытия сделки Delivery Club и "Яндекс.Еда" перейдут на единую технологическую платформу, сохраняя отдельные бренды. Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года. ФАС РФ одобрила ходатайство о сделке.

Компании,ФАС России,Яндекс,
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