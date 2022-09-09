«Яндекс» стал владельцем Delivery Club

В пресс-службе "Яндекса" ТАСС уточнили, что на данный момент занимаются подготовкой документации и технической части для полного закрытия всех частей сделки. "На это понадобится некоторое время. Как только сделка будет закрыта - мы обязательно об этом расскажем", - добавили там.