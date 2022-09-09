«Яндекс» стал владельцем Delivery Club

"Яндекс" стал владельцем сервиса доставки Delivery Club, следует из выписки Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).
Согласно выписке из ЕГРЮЛ от 8 сентября, "Яндекс" владеет 99,95% долей ООО "Деливери Клаб". 0,05% принадлежит ООО "Гис технологии".
В пресс-службе "Яндекса" ТАСС уточнили, что на данный момент занимаются подготовкой документации и технической части для полного закрытия всех частей сделки. "На это понадобится некоторое время. Как только сделка будет закрыта - мы обязательно об этом расскажем", - добавили там.
Согласно сделке между VK и "Яндексом", которая является безденежной, VK передает "Яндексу" сервис по доставке Delivery Club, а взамен получит сервисы "Новости" и "Дзен". После закрытия сделки Delivery Club и "Яндекс.Еда" перейдут на единую технологическую платформу, сохраняя отдельные бренды. Закрытие сделки запланировано до конца 2022 года. ФАС РФ одобрила ходатайство о сделке.