Россияне назвали главную потерю среди ушедших брендов

Наибольшей потерей среди ушедших с российского рынка зарубежных брендов население РФ считает IKEA, следует из данных опроса финансовой онлайн-платформы Webbankir (материал есть в распоряжении ТАСС).

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"44,1% опрошенных сообщили, что не сожалеют об уходе каких-либо брендов. В то же время для остальных самой большой потерей стала IKEA: об этом заявили 27,2% респондентов. Среди других популярных брендов, чей уход вызывает сожаление, можно отметить Samsung (23,8%), Adidas (17,3%), Apple (15,8%) и Coca-Cola (15,3%)", - сообщается в исследовании.

Об уходе H&M сожалеют 14,9% опрошенных, Nike - 14,4%, McDonald’s - 8,9%.

Согласно исследованию, потребители также заметили потери в таких группах товаров, как автомобили и запчасти к ним (36,8%), лекарства (28,4%), бытовая техника и электроника (22,3%). В равной степени сказывается уход зарубежных брендов в таких категориях, как товары повседневного спроса (предметы личной гигиены, бытовая химия, батарейки, посуда и т. п.) и одежда и обувь - об этом заявили 21,9% опрошенных.

По результатам опроса, более 83% респондентов в той или иной степени не испытывают дефицита каких-либо товаров из-за ухода зарубежных брендов. Однозначно испытывают дефицит лишь 6,7% опрошенных, "скорее испытывают" - 9,6%. Среди них 77% отметили, что стали чаще покупать российские товары.