В России решили создать собственные банкоматы

Россия собирается создать собственные банкоматы, первые образцы отечественных машин будут готовы уже осенью, их передадут финансовым организациям. Если испытания пройдут успешно, то в первом квартале 2023 года выйдут серийные партии, сообщает «Коммерсантъ».

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Соответствующая «дорожная карта» по выводу российских банкоматов на рынок была представлена Центробанку. Производителями станут предприятия БФС и САГА.

«В первой половине 2023 года будут отрабатываться, пилотироваться первые версии, а с середины года вполне возможен выход на промышленное производство и предложение отечественных банкоматов уже для всех банков», — рассказал вице-президент Ассоциации банков России АлекАлексей Войлуков.

Проблема импортозамещения в вопросах работы банка с наличными обсуждалась заседании совета по наличному денежному обращению (НДО) при Банке России. Также поднимались темы о потребностях в счетно-сортировальных машинах, банкоматах, валидаторах, а также формирования технических требований к ним.