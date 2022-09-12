Ozon нашел замену сгоревшему складу

Онлайн-ретейлер Ozon договорился с Новой технологической компанией (НТК) об аренде 80 тысяч квадратных метров в логопарке «PNK Парк Жуковский». О том, что компания нашла замену сгоревшему складу стало известно газете «Коммерсантъ». Ozon подтвердил, что планирует арендовать склад в Жуковском на 10 лет и запустить его в работу в 2023 году.

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Газета узнала, что изначально эта площадка строилась для польского одежного ретейлера LPP (бренды Reserved, Cropp, Sinsay, House, Mohito). Но в марте компания приостановила поставки в Россию и закрыла свои магазины. Из-за приостановки работы онлайн-магазина LPP отказалась от аренды склада.