Путин заявил об уходе сотен тысяч работников в простой

Президент России Владимир Путин заявил об уходе 234 тысяч работников в простой, вынужденный отпуск или на неполный рабочий день — их количество почти вдвое больше, чем в начале года, пишет РИА Новости. Число людей под рисков увольнения также растет, добавил он.

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«Понятно, что в масштабах страны это все-таки небольшие цифры, но для конкретных отраслей, для предприятий и населенных пунктах, сложности возникают серьезные, и в этой связи правительству необходимо уделять должное внимание таким локальным проблемам и находить эффективные решения», — поручил Путин на совещании по экономическим вопросам.

На мероприятии глава России подчеркнул, что стране удалось избежать резкого спада в экономике и стабилизировать инфляцию после введения западных санкций. По мнению президента, Россия успешно справляется с внешним давлением. Страны Запада рассчитывали на «экономический блицкриг», но их тактика не сработала, заключил Путин.