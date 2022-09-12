Известный производитель сигарет отказался от поставок в Россию

Немецкий производитель сигарет Chapman отказался от поставок в Россию — на заводе в Любеке запретили загружать российские фуры, написал Mash в своем Telegram-канале.

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Как узнало издание, небольшие российские магазины стали закупать ограниченный ассортимент сигарет через Казахстан и Киргизию, однако их качество значительно хуже. Крупные сети смогли организовать параллельный импорт через Белоруссию, однако из-за этого сроки поставок увеличились, объемы сократились, а цены на бренд выросли.

Весной сообщалось, что сразу несколько крупных производителей сигарет решили уйти с российского рынка — среди них Philip Morris International (бренды Marlboro, L&M, Parliament, Chesterfield) и лидер рынка Japan Tobacco (бренды Winston, Camel, Sobranie, «Донской табак», Kiss, Play, «Петр I», «Тройка»). Первый намерен свернуть присутствие в России к концу года, писал Bloomberg.