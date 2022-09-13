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1 час назад

Акционеры Twitter одобрят продажу компании Илону Маску

Секрет Фирмыиещё 1

Досрочное голосование акционеров Twitter показало, что они поддержат продажу компании миллиардеру Илону Маску. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal. Основное голосование должно состояться вечером 13 сентября. Как утверждают источники издания, число сторонников сделки значительно превышает количество её противников. Сам Маск пытается отказаться от покупки через суд.

Акционеры Twitter одобрят продажу компании Илону Маску
Фото: ReutersReuters

Маск владеет самой крупной долей в Twitter — у него почти 10%. По правилам он должен высказаться за продажу компании. Однако на деле миллиардер вряд ли одобрит сделку, потому что сейчас как раз пытается отменить её через суд, отметило издание.

Впрочем, даже без голоса Маска сделку могут согласовать. За продажу соцсети высказались несколько других крупных акционеров. В их числе управляющие индексными фондами, которым принадлежит порядка 20% акций компании.

Пока значительный перевес голосов у сторонников сделки. Однако всё может поменяться. Например, акционеры могут изменить своё решение прямо на собрании, отметило издание.

Маск объявил о планах купить Twitter весной 2022 года. Стоимость сделки он оценил в $44 млрд.

Однако в июле миллиардер приостановил процесс, чтобы проверить данные о количестве фейковых аккаунтов в соцсети. Команда Маска заявляла, что данные по ботам, предоставленные Twitter, сильно меньше реальных. В итоге бизнесмен передумал покупать компанию.

Сейчас судьба сделки решается в суде.

В сентябре стало известно, что Маск нашёл ещё один повод разорвать соглашение о покупке Twitter. Юристы бизнесмена посчитали, что компания нарушила договор, выплатив многомиллионное выходное пособие бывшему начальнику службы безопасности Пейтеру Затко.

Затко известен тем, что до прихода в Twitter занимался хакингом. После увольнения из Twitter он раскрыл скандальные подробности своей работы на соцсеть, в том числе в том, что касается ботов.

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