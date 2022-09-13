Российские ТЦ подали иски к приостановившим работу брендам

Торговые центры стали подавать иски к зарубежным ритейлерам, которые приостановили свою работу в России. Суды завели уже 14 дел в категории «Исполнение обязательств по договорам аренды», ответчиками по которым выступают H&M, Victoria's Secret, Uniqlo, Adidas, Nike и другие бренды, сообщают «Известия».

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Все торговые центры просят взыскать с ритейлеров штрафы за «неосуществление коммерческой деятельности и убытки по неоплате арендной платы». Суммы исковых требований варьируются от 57 тыс. рублей до 55 млн. На H&M заведено шесть дел, несмотря на то, что магазины бренда возобновили работу в августе, а также внесли предоплату на ближайшее 9 месяцев.

С Nike арендатор хочет взыскать 1,6 млн руб. К Uniqlo есть два иска от одной компании — ТРК «Красный кит»: на 1,3 млн и на 1,8 млн рублей. По первому уже вынесено решение о выплате компенсации в 61 тыс. руб., сейчас его обжалуют в суде.

Арендодатели хотят компенсировать свои вложения в отделку магазинов, а также получить полную арендную плату за период закрытия. Также есть случаи, когда арендодатели включают в размер штрафных санкций недополученную арендную плату за будущий период, пояснила директор, руководитель направления аренды торговых помещений CORE. XP Надежда Цветкова.

Владелец российского бренда одежды I Am Studio Олег Воронин отмечает, что трафик ТЦ сильно упал из-за простоев магазинов. После расторжения договоров с иностранными компаниями ТЦ планируют разделить площади их больших торговых залов на магазины меньшего формата, знает предприниматель.