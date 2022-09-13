Окончательное закрытие в России магазинов Massimo Dutti, Zara Home и Oysho испанской Inditex Group ожидается до конца ноября 2022 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов рынка торговой недвижимости.

«Inditex Group закроет магазины Massimo Dutti, Zara Home и Oysho. Магазины остальных брендов откроются в марте 2023 года в некоторых торговых центрах под новой вывеской. Ряд арендодателей в данный момент проводит активные переговоры с потенциальными арендаторами на освобождающиеся площади», — подчеркнул источник на рынке торговой недвижимости.

По словам главы ретейл-департамента CORE.XP Марины Малахатько, площадки ушедших из РФ брендов займут другие арендаторы.

Вместе с тем глава Союза торговых центров Булат Шакиров указал на отсутствие официальных уведомлений по данному вопросу. Однако, по его мнению, в стране закроют магазины окончательно. Согласно его оценкам, это произойдет до конца ноября.

Ранее СМИ сообщали, что магазины H&M, вероятно, закроются в России 30 ноября.