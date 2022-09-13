Путин объяснил Шольцу перебои в работе "Северного потока"

Перебои в работе газопровода «Северный поток — 1» вызваны антироссийскими санкциями, которые мешают проводить его техобслуживание. Об этом во время телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

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«Характеризуя создавшуюся ситуацию в европейской энергетике, глава России подчеркнул, что страна была и остается надежным поставщиком энергоресурсов, исполняя все свои контрактные обязательства, а перебои, например в работе газопровода "Северный поток — 1", вызваны санкциями, мешающими проводить его техническое обслуживание», — говорится в тексте.

Кроме того на фоне перекрытия властями соответствующих стран поставок газа по маршрутам через Украину и Польшу и отказ ввести в действие «Северный поток — 2» Путин назвал попытки переложить на Москву вину за проблемы в энергоснабжении Европы «циничными».