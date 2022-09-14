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20 минут назад

Coca-Cola и Pepsi переименуют 600 тыс. холодильников в российских магазинах

Клопс.Ru

Coca-Cola и Pepsi планируют изменить внешний вид своих фирменных холодильников, которые установлены в российских магазинах. По предварительным оценкам ребрендинг может коснуться 600 тыс. аппаратов. Всего в РФ насчитывается примерно миллион холодильников с американской газировкой. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в торговых сетях и производстве лимонадов.

Coca-Cola и Pepsi переименуют холодильники в магазинах РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сама процедура замены оформления оборудования не представляет особых сложностей. Необходимо лишь поменять термонаклейки и подсвечиваемые панели. Однако из-за большого количества холодильников на это потребуется определённое время. Кроме того, компаниям необходим дополнительный бюджет, которого пока нет, рассказал собеседник агентства.

В 1990-е годы собственное оборудование в магазинах стало для производителей газировки одним из важнейших инструментов продвижения товаров и борьбы с конкурентами. Вспоминает совладелец сети «Spar Калининград» Олег Пономарёв.

«Страна делилась на «красные» и «синие» регионы, в зависимости от доминирования продукта на этих рынках, что напрямую зависело от силы команды и огромных маркетинговых бюджетов», — пояснил предприниматель.

В марте 2022 года американские компании отказались от производства и продажи напитков под своими торговыми марками в России.

Компании,Олег Пономарев,Coca-Cola,
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