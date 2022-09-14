Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+17° в 
USD 60.07EUR 60.94
Войти в почту
1 час назад

Coca-Cola и PepsiCo планируют сменить названия брендированных холодильников в магазинах РФ

Газета.Ru

Производители газировки Coca-Cola и PepsiCo рассматривают вопрос об изменении названия бренда и внешнего вида своих фирменных холодильников с напитками в магазинах России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сотрудников федеральных торговых сетей и источник среди производителей безалкогольных напитков.

Стало известно о новых изменениях, связанных с Coca-Cola
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что ребрендингу могут подвергнуться более половины из примерно 1 млн находящихся в российских магазинах холодильников с газировкой. У Сoca-Cola — 400 тыс. аппаратов, у PepsiCo — не менее 200 тыс.

По данным издания, такие меры могут повлиять на продажи.

Ранее, после ухода из России популярной марки безалкогольных напитков Coca-Cola, на полках магазинов появилось много заменяющих ее брендов.

11 августа в отчете Coca-Cola Hellenic Bottling Company (Coca-Cola HBC) сообщалось, что компания за первые шесть месяцев 2022 года потеряла чуть более $195 млн из-за прекращения продаж напитков Coca-Cola на территории России.

Компании,Coca-Cola,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители