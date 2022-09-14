Зарубежным банкам могут разрешить открывать филиалы в РФ

Зарубежным банкам могут разрешить открывать филиалы в России, несмотря на фактический запрет, действующий с 2013 года. С таким предложением выступил Центробанк, документ которого есть у «Ведомостей».

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Согласно инициативе, представить свои подразделения в стране смогут только кредитные организации из дружественных государств. В этих банках будут доступны лишь две операции: открытие и ведение счетов физических и юридических лиц, считает руководитель центра инвестиционного анализа и макроэкономических исследований ЦСР Даниил Наметкин. При этом даже эти виды деятельности могут быть подвержены ряду ограничений, например, по суммам остатков на таких счетах или по объемам операций. Директор центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников полагает, что единственной функцией филиалов иностранных банков будут расчеты с зарубежными контрагентами.

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В условиях санкционного давления на финансовую систему России такая мера могла бы помочь в расчетах в национальных валютах по внешнеторговым операциям, а также в привлечении инвестиций в экономику страны, объясняет заместитель директора Института коммуникационного менеджмента НИУ ВШЭ Александр Пушко. Заинтересоваться открытием филиалов в России может, скорее всего, очень ограниченное количество игроков, прежде всего из Белоруссии и бывших советских среднеазиатских республик, считает Наметкин. Крупные банки с небольшой вероятностью будут открываться в стране, поскольку существуют риски введения вторичных санкций со стороны Запада.

Закон о запрете открытия филиалов иностранных банков в России был подписан президентом России Владимиром Путиным в марте 2013 года. Тогда решение объяснили конкурентными преимуществами зарубежных финансовых организаций перед российскими, поскольку у первых был ряд послаблений, таких как необязательное отчисление средств в фонды обязательного резервирования. Также они не должны были отчитываться перед ЦБ в российской и международной системах бухгалтерского учета.