Американские богачи потеряли $93 млрд за один день

За 13 сентября самые богатые жители США потеряли $93 млрд. Это стало девятым по величине дневным убытком за всю историю.

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Финансовые потери связаны с обвалом американского фондового рынка, который произошёл после публикации данных об инфляции — они оказались хуже ожиданий. Об этом сообщил Bloomberg.

По данным издания, больше остальных обеднел основатель Amazon Джефф Безос — на $9,8 млрд. Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска просело на $8,4 млрд, до $256 млрд. В то же время основатель Meta Platforms (компания признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг и сооснователь Google Ларри Пейдж потеряли более $5 млрд. Теперь их состояние оценивается в $57,2 млрд и $96 млрд соответственно.

Ещё один основатель Google Сергей Брин обеднел на $4,9 млрд, до $91,9 млрд. Инвестор Уоррен Баффет и основатель Microsoft Билл Гейтс потеряли $3,4 млрд и $2,8 млрд соответственно. Однако их состояние всё ещё солидное — у Гейтса осталось $115 млрд, а у Баффета — $97 млрд.

В целом капитал 500 богатейших людей мира сейчас примерно на $1,2 трлн меньше, чем в начале 2022 года.

Во время торгов 13 сентября фондовый индекс S&P 500 просел на 4,4% — максимальное падение с июня 2020 года. При этом высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 упал на 5,5% — максимум с марта 2020-го.

Инфляция в США по итогам августа составила 8,3% в годовом выражении. По сравнению с июлем рост цен немного замедлился (с 8,5%).