Американские богачи потеряли $93 млрд за один день

За 13 сентября самые богатые жители США потеряли $93 млрд. Это стало девятым по величине дневным убытком за всю историю.
Финансовые потери связаны с обвалом американского фондового рынка, который произошёл после публикации данных об инфляции — они оказались хуже ожиданий. Об этом сообщил Bloomberg.
По данным издания, больше остальных обеднел основатель Amazon Джефф Безос — на $9,8 млрд. Состояние основателя Tesla и SpaceX Илона Маска просело на $8,4 млрд, до $256 млрд. В то же время основатель Meta Platforms (компания признана в России экстремистской организацией и запрещена) Марк Цукерберг и сооснователь Google Ларри Пейдж потеряли более $5 млрд. Теперь их состояние оценивается в $57,2 млрд и $96 млрд соответственно.
Ещё один основатель Google Сергей Брин обеднел на $4,9 млрд, до $91,9 млрд. Инвестор Уоррен Баффет и основатель Microsoft Билл Гейтс потеряли $3,4 млрд и $2,8 млрд соответственно. Однако их состояние всё ещё солидное — у Гейтса осталось $115 млрд, а у Баффета — $97 млрд.
В целом капитал 500 богатейших людей мира сейчас примерно на $1,2 трлн меньше, чем в начале 2022 года.
Во время торгов 13 сентября фондовый индекс S&P 500 просел на 4,4% — максимальное падение с июня 2020 года. При этом высокотехнологичный индекс Nasdaq 100 упал на 5,5% — максимум с марта 2020-го.
Инфляция в США по итогам августа составила 8,3% в годовом выражении. По сравнению с июлем рост цен немного замедлился (с 8,5%).
27 августа стало известно, что состояние десяти богатейших миллиардеров мира за день уменьшилось больше чем на $30 млрд. Капитал Маска сократился на $5,4 млрд и тогда оценивался в $257,3 млрд. Основной владелец транснациональной компании LVMH Бернар Арно «обеднел» на $4,5 млрд — до $161,7 млрд. Совокупное состояние богатейших российских бизнесменов с начала 2022 года также снизилось — на $53,94 млрд. Больше всего с января по август потерял совладелец «Северстали» Алексей Мордашов. Его состояние сократилось на $7,53 млрд — до $21,3 млрд.