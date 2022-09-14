Стало известно о новых изменениях, связанных с Coca-Cola

Производители газировки Coca-Cola и PepsiCo изучают целесообразность смены названия бренда и внешнего вида своих фирменных холодильников с напитками в магазинах России. Об этом со ссылкой на сотрудников федеральных торговых сетей и источник среди производителей безалкогольных напитков пишет РБК.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ребрендинг может затронуть более половины из примерно 1 млн находящихся в российских магазинах холодильников с газировкой. У Сoca-Cola насчитывается 400 тыс. аппаратов, у PepsiCo — не менее 200 тыс.

Сообщается, что нововведения могут отразиться на продажах.

Ранее Mash писал, что руководство PepsiCo запрещает поставлять свою продукцию в Россию через Казахстан. Не исключено, что это коснется и Белоруссии, отмечал Telegram-канал.

Ранее в «Магните» сообщили «Известиям», что россияне смогут увидеть на полках магазинов замену Sprite и Fanta в сентябре. Отмечалось, что большая розница готовится к запуску продаж локальных брендов Coca-Cola. Это касается лимонадов «Добрый Лимон-лайм», «Добрый Orange».