Потанин: Росбанк применит модель «народного капитализма»

«Современные цифровые технологии и новое законодательство о цифровых финансовых активах (ЦФА) делают и эту идею реалистичной. Для ее осуществления компания «Интеррос» передает до 10% принадлежащих ей акций Росбанка на мотивационную программу для сотрудников Росбанка. Программа будет осуществлена в цифровой форме: сотрудники получат ЦФА на акции банка, что сделает их бенефициарами его бизнеса», — подчеркнул Потанин.