Потанин: Росбанк применит модель «народного капитализма»

Росбанк, принадлежащий бизнесмену Владимиру Потанину, намерен применить модель «народного капитализма» с превращением работников в бенефициаров. Об этом сообщил предприниматель.
С этой целью холдинг «Интеррос» приступил к процессу передачи в эндаумент Благотворительного фонда бизнесмена Владимира Потанина до 50% акций Росбанка. Кроме того, планируется передача до 10% на мотивационную программу для сотрудников банка.
Так, целевые капиталы фонда смогут достигнуть ожидаемого размера в 100 миллиардов рублей, отмечается в сообщении. Это позволит обеспечить финансовую устойчивость и долгосрочность его благотворительных программ, добавляет фирма.
«Современные цифровые технологии и новое законодательство о цифровых финансовых активах (ЦФА) делают и эту идею реалистичной. Для ее осуществления компания «Интеррос» передает до 10% принадлежащих ей акций Росбанка на мотивационную программу для сотрудников Росбанка. Программа будет осуществлена в цифровой форме: сотрудники получат ЦФА на акции банка, что сделает их бенефициарами его бизнеса», — подчеркнул Потанин.
Благодаря данным мерам независимый статус Росбанка укрепится, отметил он.
Об окончании сделки по продаже Росбанка и страхового бизнеса в России группе «Интеррос» Владимира Потанина французская финансовая группа Societe Generale (SG) сообщила в мае.