В России предложили делать туалетную бумагу из секретных документов

В Ханты-Мансийском автономном округе предложили делать туалетную бумагу из секретных документов компаний. Такую инициативу выдвинул директор ООО «Вневедомственный архив» Ришат Валиев на заседании оперативного штаба региона. Об этом пишет «Лента.ру».
Он рассказал, что каждый месяц предприятие уничтожает по 20-40 тонн секретных банковских документов, а также ценных бумаг нефтяных компаний и госорганизаций. После уничтожения они поставляются на завод в Челябинске для вторичной переработки. Валиев предложил из них производить предметы гигиены - туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки.
«В планах предприятия за ближайшие полтора-два года реализовать проект по локализации производства средств индивидуальной гигиены из вторичного сырья», — сообщил он.
Власти региона одобрили идею и готовы оказать предприятию содействие.
Ранее в Рослесинфорге заявили, что в России не предвидится дефицита туалетной бумаги. По их данным, по итогам первого полугодия 2022 года производство выросло на 13%, до 3,2 млрд рулонов.