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58 минут назад

В России предложили делать туалетную бумагу из секретных документов

Елена Прошина

В Ханты-Мансийском автономном округе предложили делать туалетную бумагу из секретных документов компаний. Такую инициативу выдвинул директор ООО «Вневедомственный архив» Ришат Валиев на заседании оперативного штаба региона. Об этом пишет «Лента.ру».

В России предложили делать туалетную бумагу из секретных документов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он рассказал, что каждый месяц предприятие уничтожает по 20-40 тонн секретных банковских документов, а также ценных бумаг нефтяных компаний и госорганизаций. После уничтожения они поставляются на завод в Челябинске для вторичной переработки. Валиев предложил из них производить предметы гигиены - туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки.

«В планах предприятия за ближайшие полтора-два года реализовать проект по локализации производства средств индивидуальной гигиены из вторичного сырья», — сообщил он.

Власти региона одобрили идею и готовы оказать предприятию содействие.

Ранее в Рослесинфорге заявили, что в России не предвидится дефицита туалетной бумаги. По их данным, по итогам первого полугодия 2022 года производство выросло на 13%, до 3,2 млрд рулонов.

Компании,Рослесхоз,
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