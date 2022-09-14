В России предложили делать туалетную бумагу из секретных документов

В Ханты-Мансийском автономном округе предложили делать туалетную бумагу из секретных документов компаний. Такую инициативу выдвинул директор ООО «Вневедомственный архив» Ришат Валиев на заседании оперативного штаба региона. Об этом пишет «Лента.ру».

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Он рассказал, что каждый месяц предприятие уничтожает по 20-40 тонн секретных банковских документов, а также ценных бумаг нефтяных компаний и госорганизаций. После уничтожения они поставляются на завод в Челябинске для вторичной переработки. Валиев предложил из них производить предметы гигиены - туалетную бумагу, бумажные полотенца и салфетки.

«В планах предприятия за ближайшие полтора-два года реализовать проект по локализации производства средств индивидуальной гигиены из вторичного сырья», — сообщил он.

Власти региона одобрили идею и готовы оказать предприятию содействие.