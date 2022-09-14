МИК выдал компании «Гранфорс» грант на приобретение фрезерного станка с ЧПУ

Грант на приобретение оборудования и развитие инновационной деятельности получила от Московского инновационного кластера (МИК) компания «Гранфорс», которая занимается производством керамических изделий. Средства гранта позволят компании компенсировать затраты на приобретение фрезерного станка с числовым программным управлением в размере 319 тысяч рублей.

Фото: Mosreg.ru / Wikimedia Mosreg.ru / Wikimedia

«Мы ранее получали такой же грант, но на более дорогостоящее оборудование из Германии, тогда суммы, полученной в рамках программы, позволила приобрести еще один станок и улучшить качество выпускаемой продукции. В текущем году значительно упростилась процедура получения субсидии. Одобрение было получено примерно за две недели. Сумма, конечно, меньше, но в условиях роста цен на сырье это хорошее подспорье», — рассказал «Ленте.ру» генеральный директор компании «Гранфорс» Александр Некрасов.

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За 2020–2022 годы Московский инновационный кластер (МИК) одобрил гранты на сумму более 2,5 миллиарда рублей. В рамках весенней заявочной кампании (с апреля по июнь) одобрены заявки на сумму свыше 580 миллионов рублей.

Московский инновационный кластер осуществляет одну из мер поддержки бизнеса столичным правительством, в частности выдает гранты на создание импортозамещающих производств в городе. Компании могли получить финансовую помощь объемом до 100 миллионов рублей. С помощью гранта можно было компенсировать 50 процентов затрат с учетом налога на добавленную стоимость за исключением оплаты труда — по этому направлению поддержка компенсировала 25 процентов затрат.

Гранты и субсидии в Москве выделяют и на приобретение оборудования и развитие инновационной деятельности. В 2020 году стартовал прием заявок на получение субсидии для компенсации трат на покупку или лизинг оборудования и выплату процентов по кредитам. Компании могли получить в рамках этой меры поддержки Правительства Москвы до 10 миллионов рублей. Всего участникам МИК за два года одобрили 464 заявки на сумму 941 миллион рублей.

С апреля 2022 года город возобновил прием заявок в рамках новой программы, предусмотренной 358 ПП — грант на приобретение оборудование и развитие деятельности. Столичные власти компенсируют 50 процентов стоимости отечественного оборудования или 35 процентов стоимости импортного. Грант также позволяет компенсировать затраты на лизинг и проценты по кредиту на поддержку и развитие деятельности, покупку оборудования. Размер компенсации на участника составляет до 30 миллионов рублей в год. Одобрено 159 заявок на сумму более 519 миллионов рублей. Прием заявок на платформе i.moscow. возобновился 1 августа 2022 года.

Следующая мера — возмещение городом расходов на патентование изобретений в России и за рубежом. Воспользоваться поддержкой могут малые и средние предприятия столицы, научные организации и вузы — участники Московского инновационного кластера. Для этого необходимо подать заявку на платформе i.moscow до 1 декабря 2022 года. Размер поддержки составляет 75 тысяч рублей для компенсации расходов на патентование одного изобретения в России и до двух миллионов рублей за рубежом. Одобрено 116 заявок на сумму 12 миллионов рублей. Инновационный ваучер для патентования изобретения за рубежом одобрен одной компании на сумму 113 тысяч рублей.

До 30 августа в столице принимается прием заявок на гранты для пилотного тестирования инноваций. Компании могут апробировать свои продукты и сервисы на городских площадках с финансовой поддержкой. Размер гранта может составлять до двух миллионов рублей на одно испытание. Одобрено 30 заявок на 48,9 миллиона рублей.