В «Газпроме» рассказали о банкротстве иностранных подрядчиков

Западные санкции больно ударили по многим иностранным поставщикам российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК), многие компании стали банкротами, заявил заместитель председателя правления «Газпрома» Виталий Маркелов на Петербургском международном газовом форуме (ПМЭФ). Он также напомнил, что сам «Газпром» много десятилетий знаком с западными технологическими санкциями.
«Многие компании, которые поставляли в "Газпром" — для них "Газпром" был монорынком, на сегодняшний день находятся в стадии банкротства. Это в первую очередь было ударом по ним. У них нет на сегодняшний день таких партнёров как "Газпром" и другие наши компании. Мы с вами работаем, развиваемся, живём. У нас есть абсолютная уверенность с точки зрения реализации своих проектов», — сказал он.
Маркелов выразил надежду, что компании вернутся.
«Я только не знаю, в каком состоянии они будут», — добавил топ-менеджер.
Зампредседателя правления также напомнил, что «Газпром» много десятилетий знаком с западными технологическими санкциями. В 1974 году США запретили поставку в СССР газоперекачивающих агрегатов, и Советский Союз наладил их производство. Потом советская промышленность наладила производство труб большого диаметра, освоила технологии строительства магистральных газопроводов.
В 2014 году под запрет попала покупка систем подводной добычи.
«Нас вынудили искать решение. Мы его сделали. Мы теперь не нуждаемся в американских системах подводной добычи», — сказал Маркелов.
2 сентября «Газпром» полностью остановил прокачку газа по «Северному потоку» из-за утечки масла в газотурбинном двигателе на компрессорной станции «Портовая». Затем в компании заявили, что с ремонтом агрегата возникли сложности.
Испанская газета La Vanguardia писала, что странам Европы может не хватить запасов газа на зиму. Отмечалось, что 160 газовых хранилищ, распределённых по 18 странам, заполнены только на 83%. Их объёма хватит лишь на 21% годового потребления в странах — членах Евросоюза. Если европейцы не снизят потребление, то запасы топлива иссякнут уже в начале февраля 2023 года. По прогнозам экспертов, чтобы пережить холода, в ЕС должны сократить потребление минимум на 10%.