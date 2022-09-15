В «Газпроме» рассказали о банкротстве иностранных подрядчиков

«Многие компании, которые поставляли в "Газпром" — для них "Газпром" был монорынком, на сегодняшний день находятся в стадии банкротства. Это в первую очередь было ударом по ним. У них нет на сегодняшний день таких партнёров как "Газпром" и другие наши компании. Мы с вами работаем, развиваемся, живём. У нас есть абсолютная уверенность с точки зрения реализации своих проектов», — сказал он.