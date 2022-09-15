В США решили наказать работающие с системой «Мир» иностранные банки

США и ЕС задумались о принятии мер для тех иностранных банков, которые работают с платежной системой «Мир». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В частности, Вашингтон и Брюссель собираются оказать давление на финансовый сектор Турции. Запад нацелен на то, чтобы Анкара не помогала Москве в вопросе обхода санкций.

Газета отмечает, что власти США сфокусируются на турецких банках, которые были интегрированы в российскую платежную систему «Мир».

Кроме того, сообщается, что западные страны рассматривают меры в отношении лиц, которые заняты в сфере электронной торговли и кибербезопасности в РФ.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров после встречи с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном заявил, что российскую платежную систему «Мир» в скором времени интегрируют с иранской системой «Шетаб».