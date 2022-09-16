Китай ввел новый участок «Силы Сибири» в эксплуатацию

Новый участок газопровода «Сила Сибири» протяженностью 320 км, по которому в КНР будет доставляться российское топливо, введен в эксплуатацию китайской стороной. Об этом сообщает компания PipeChina, управляющая китайским продолжением газопровода.
«Китайский участок газопровода „Сила Сибири“ Аньпин-Тайань на востоке Китая 16 сентября был официально сдан в эксплуатацию. Это демонстрирует, что каналы поставок энергии на востоке страны стали еще более совершенными», — говорится в сообщении PipeChina, цитируемом «Прайм».
На ближайшие годы также намечено строительство «Силы Сибири—2». По словам вице-премьера Александра Новака, российско-китайский проект сможет стать заменой «Северному потоку—2», замороженному из-за санкций.