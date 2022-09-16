Китай ввел новый участок «Силы Сибири» в эксплуатацию

«Китайский участок газопровода „Сила Сибири“ Аньпин-Тайань на востоке Китая 16 сентября был официально сдан в эксплуатацию. Это демонстрирует, что каналы поставок энергии на востоке страны стали еще более совершенными», — говорится в сообщении PipeChina, цитируемом «Прайм».