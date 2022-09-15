Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+22° в 
USD 59.78EUR 59.84
Войти в почту
26 минут назад

Компания «ЕвроХим» создала объединенный проектный институт

Елена Прошина

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» завершила слияние всех институтов группы в «ПроТех Инжиниринг», основной задачей которого станет повышение эффективности производственных мощностей и формирование портфеля новых проектов.

«В основе работы Объединенного проектного института «ЕвроХима»– строгое соблюдение принципов и правил проектирования в соответствии с требованиями безопасности, в рамках установленных стоимости и сроков, нацеленного на достижение требуемых технико-экономических показателей», - отметили в пресс-службе компании.

Реализации поставленных целей по повышению эффективности производства будет достигаться с помощью «наилучших доступных технологий и поиска технических и проектных решений, увеличивающих доходность от инвестиций».

В компании отметили, что создание такого проектного института стало важным шагом для дальнейшего развития производства и создания новых проектов.

Компания «ЕвроХим» также реализует программы, направленные на формирование новой системы подготовки в регионах своего присутствия. В частности, «ЕвроХим» оказывает поддержку Менделеевской олимпиаде. При этом образовательный проект «ЕвроХима» и Кингисеппского колледжа технологии и сервиса Ленинградской области выиграл право включения в федеральный проект «Профессионалитет» в 2022 году и получил федеральный грант.

В Невинномысске «ЕвроХим» построил Центр детского научного и инженерно-технического творчества и детский технопарк «Кванториум», в Новомосковске Тульской области был создан Центр детского научного и инженерно-технического творчества и завершает создание Центра для одаренных детей «Созвездие» стоимостью более 1 млрд руб.

Компании,Еврохим,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители