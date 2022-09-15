Компания «ЕвроХим» создала объединенный проектный институт

Минерально-химическая компания «ЕвроХим» завершила слияние всех институтов группы в «ПроТех Инжиниринг», основной задачей которого станет повышение эффективности производственных мощностей и формирование портфеля новых проектов.

«В основе работы Объединенного проектного института «ЕвроХима»– строгое соблюдение принципов и правил проектирования в соответствии с требованиями безопасности, в рамках установленных стоимости и сроков, нацеленного на достижение требуемых технико-экономических показателей», - отметили в пресс-службе компании.

Реализации поставленных целей по повышению эффективности производства будет достигаться с помощью «наилучших доступных технологий и поиска технических и проектных решений, увеличивающих доходность от инвестиций».

В компании отметили, что создание такого проектного института стало важным шагом для дальнейшего развития производства и создания новых проектов.

Компания «ЕвроХим» также реализует программы, направленные на формирование новой системы подготовки в регионах своего присутствия. В частности, «ЕвроХим» оказывает поддержку Менделеевской олимпиаде. При этом образовательный проект «ЕвроХима» и Кингисеппского колледжа технологии и сервиса Ленинградской области выиграл право включения в федеральный проект «Профессионалитет» в 2022 году и получил федеральный грант.