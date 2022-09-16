В H&M приняли новое решение для россиян

По его словам, ретейлер хочет «продержаться на рынке как можно дольше, поэтому организовал поставки товара в российские магазины из Казахстана». В связи с чем на складах магазинов стало больше сотрудников – штатный персонал не в силах справиться с объемами поставок. В настоящий момент новая коллекция еще не представлена в магазинах, ее пока готовят к продаже. В самой компании эту информацию подтверждать не стали.