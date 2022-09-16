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1 час назад

В H&M приняли новое решение для россиян

Primpressиещё 13

Источник, близкий к руководству H&M, заявил, что компания, которая ранее заявляла об уходе из России, намерена поставлять в магазины новую коллекцию, сообщает PRIMPRESS.

По его словам, ретейлер хочет «продержаться на рынке как можно дольше, поэтому организовал поставки товара в российские магазины из Казахстана». В связи с чем на складах магазинов стало больше сотрудников – штатный персонал не в силах справиться с объемами поставок. В настоящий момент новая коллекция еще не представлена в магазинах, ее пока готовят к продаже. В самой компании эту информацию подтверждать не стали.

В H&M уточнили условие закрытия магазинов в России

Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что добровольный уход компании из России был бы для H&M непозволительной роскошью. Он также допустил подорожание товаров в магазинах. По мнению эксперта, если компания и будет закрывать точки в России, то очень медленно, чтобы в случае геополитической ситуации возобновить продажи.

Компании,Михаил Бурмистров,
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