В H&M приняли новое решение для россиян

Источник, близкий к руководству H&M, заявил, что компания, которая ранее заявляла об уходе из России, намерена поставлять в магазины новую коллекцию, сообщает PRIMPRESS.
По его словам, ретейлер хочет «продержаться на рынке как можно дольше, поэтому организовал поставки товара в российские магазины из Казахстана». В связи с чем на складах магазинов стало больше сотрудников – штатный персонал не в силах справиться с объемами поставок. В настоящий момент новая коллекция еще не представлена в магазинах, ее пока готовят к продаже. В самой компании эту информацию подтверждать не стали.
Генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что добровольный уход компании из России был бы для H&M непозволительной роскошью. Он также допустил подорожание товаров в магазинах. По мнению эксперта, если компания и будет закрывать точки в России, то очень медленно, чтобы в случае геополитической ситуации возобновить продажи.