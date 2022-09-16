«Газпром» начал искать сложные способы продать свой газ

«Газпром» совместно с компанией «Русхимальянс» договорились изучить возможность расширения завода по производству СПГ в районе компрессорной станции «Портовая», так как газовый концерн начал искать способы нарастить продажи топлива после падения экспорта в Европу. Об этих планах «Газпром» сообщил на своем сайте. Эксперты отмечают, что у компании возникнут сложности с покупкой необходимого оборудования в условиях санкций.

Завод собрались расширить за счет дополнительной технологической линии мощностью 2 миллиона тонн в год (с 1,5 до 3,5 миллиона). Как пишет «Коммерсантъ», площадка уже обладает всей отгрузочной инфраструктурой. В сообщении «Газпрома» указано, что новую линию построят «с использованием отечественных технологий и оборудования». «Русхимальянс», строящий крупный СПГ-завод на 13 миллионов тонн в Усть-Луге, хочет войти в совместное предприятие с «Газпромом» по строительству «Портовой СПГ».

Производство СПГ на КС началось лишь 6 сентября, изначально его запуск был запланирован на конец 2018 года. Сейчас завод располагает двумя линиями сжижения, наземного резервуара по хранению СПГ на 42 тысячи кубометров и плавучего хранилища на 135 тысяч кубометров. Объем хранилищ позволяет отгружать стандартные крупнотоннажные партии СПГ, поэтому «Газпром» сможет отправлять газ морем в любую страну.

Тем не менее сейчас концерн не имеет долгосрочных контрактов на поставку СПГ с этого завода. По мнению собеседников газеты, «Газпрому» будет сложно быстро нарастить продажи СПГ с завода, так как наиболее удобные для экспорта Финляндия, страны Прибалтики, Польша и Великобритания отказались от закупок СПГ из России. В связи с этим «Газпрому» придется искать другие рынки сбыта, например, в странах Южной Азии.

За восемь с половиной месяцев 2022 года экспорт российского газа в Европу упал на 38,8 процента, до 84,8 млрд кубометров. За это время «Газпрому» также пришлось урезать добычу на 15,9 процента. Основной маршрут экспорта газа в ЕС — газопровод «Северный поток», на базе которого и строится «Портовая СПГ» — сейчас полностью остановлен. Расширение производства СПГ могло бы помочь концерну компенсировать падение поставок в Европу, однако в России может не оказаться оборудования, необходимого для строительства линии мощностью 2 миллиона тонн в условиях санкций, отмечает независимый аналитик Юрий Мельников.