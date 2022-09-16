Власти Германии взяли под контроль три НПЗ «Роснефти»

Власти Германии передали дочерние предприятия «Роснефти» в управление национальному регулятору в сфере энергетики. Федеральное сетевое агентство получит под контроль дочернюю структуру НК «Роснефть» и ее доли в трех нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ): PCK Raffinerie (Шведт), MiRo (Карлсруэ) и Bayernoil (Вогбург). Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщается на сайте Министерства экономики и защиты климата страны.

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Уточняется, что «критически важные» предприятия, поставщики, страховые компании и банки больше не хотели сотрудничать с нефтеперерабатывающими заводами с участием «Роснефти» и с немецкими дочками.

Федеральное сетевое агентство ФРГ объяснило, что причиной подобного шага стали неопределенность на рынке и антироссийские санкции. Отмечается, что управление заинтересовано в недопущении угрозы энергетической безопасности и таким образом закладывает основу для сохранения НПЗ в Шведте.

В августе сообщалось, что отказ от российской нефти и ее замена на американское топливо на нефтеперерабатывающем заводе РСК в ФРГ грозит негативными последствиями. В «Роснефти» также предрекли дефицит нефтепродуктов в Германии.