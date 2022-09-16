Известный ритейлер занялся производством растительного мяса

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса» запустила производство растительного мяса на базе своей фабрики-кухни в Москве. Продукцию намерены выпускать под брендом Eat no meat, а в качестве сырья использовать гороховый белок. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ритейлера.

Он отметил, что на данный момент «Азбука вкуса» начала выпуск куриных и говяжьих котлет. Их стоимость составит 398 и 498 рублей соответственно. Общий объем производства котлет — 400 килограмм в сутки. В будущем сеть планирует расширить ассортимент и выпускать растительные колбаски для гриля и другие полуфабрикаты.

Менеджер по развитию бизнеса компании «Биофудлаб» Илья Сулоев оценил затраты на закупку необходимого оборудования «Азбукой вкуса» в 30 миллионов долларов. А гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров заявил о 300-400 тысячах долларов.