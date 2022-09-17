Запад решил избавиться от платежной системы «Мир»

Эксперты заявили, что США пытаются устроить полную финансовую блокаду России. Американцы стараются не допустить платежную систему «Мир» в другие страны, сообщает РИА Новости.

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Так, Минфин США ввел санкции против генерального директора российской Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимира Комлева — за финансовую деятельность в России. Кроме того, в Вашингтоне готовы наложить ограничения на иностранные организации, которые используют "Мир".

В частности, американцы хотят вынудить Турцию отказаться от российских карт. Cейчас «Мир» поддерживают пять крупнейших турецких банков — Vakıfbank, Ziraat Bank, Iş Bankası, DenizBank и Halkbank.

Вашингтон и ЕС боятся, что Анкара станет примером, которому последуют государства, желающие сотрудничать с Россией. Эксперты считают, что Запад будет наращивать давление на «Мир» с целью ограничить распространение системы за пределами России.

«Проблемы Турции и санкции против главы НСПК — первые ласточки», - заявил эксперт Центра политических технологий Никита Масленников.

При этом финансовый аналитик Михаил Беляев полагает, что банки, находящиеся в странах, тесно не связанных с банковской системой США, продолжат транзакции в рамках российской национальной платежной системы.

Между тем география «Мира» постепенно расширяется. Она уже работает во Вьетнаме, Южной Корее, Армении, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Южной Осетии и Абхазии. Идут переговоры с Таиландом, Индией, Бахрейном, Мьянмой, Нигерией, Египтом, Китаем и Кубой.