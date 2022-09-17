«Норникель» запланировал передать часть акций работникам

«Но, к сожалению, рaботники не смогли в полной мере воспользоваться преимуществами такого рода вложений, многие продали эти акции. Мне хотелось бы восстaновить эту историческую справедливость и привести к тому, чтобы 25 процентов aкций "Норникеля" опять вернулись к людям, в том числе к рaботникам», — подчеркнул Потанин.