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15 минут назад

Adidas обвинили в неуплате налогов на 10 млрд рублей

Елена Прошина

Немецкая компания Adidas якобы не заплатила в России налогов на 10 млрд рублей. Кроме того, руководство массово сокращает сотрудников, не выплатив обещанные денежные средства. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Adidas обвинили в неуплате налогов на 10 млрд рублей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

О налоговых нарушениях со стороны популярного бренда сообщил руководитель центра правопорядка Московского региона Александр Хаминский.

Он тщательно изучил финансовые документы компании и обнаружил, что российский филиал направил хранившийся на складах товар на реализацию физлицам и маркетплейсам.

Торговые центры подали иски к H&M, Uniqlo, Adidas и Victoria's Secret

В результате, Adidas получил значительные денежные средства. Налоги с них в размере 10 млрд рублей он не передал в российскую казну, уточнил юрист. Он добавил, что полученные сведения направил в соответствующие российские инстанции.

По данным канала, персонал российского отделения компании сообщает о массовых увольнениях. Работникам выплачивают денежные средства только за один месяц, при том, что перед уходом из страны руководство обещало заплатить за пять.

Компании,Александр Хаминский,
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