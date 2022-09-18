Adidas обвинили в неуплате налогов на 10 млрд рублей

Немецкая компания Adidas якобы не заплатила в России налогов на 10 млрд рублей. Кроме того, руководство массово сокращает сотрудников, не выплатив обещанные денежные средства. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

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О налоговых нарушениях со стороны популярного бренда сообщил руководитель центра правопорядка Московского региона Александр Хаминский.

Он тщательно изучил финансовые документы компании и обнаружил, что российский филиал направил хранившийся на складах товар на реализацию физлицам и маркетплейсам.

В результате, Adidas получил значительные денежные средства. Налоги с них в размере 10 млрд рублей он не передал в российскую казну, уточнил юрист. Он добавил, что полученные сведения направил в соответствующие российские инстанции.