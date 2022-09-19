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1 час назад

Иностранные компании уличили в желании вернуться в Россию

Секрет Фирмы

Многие зарубежные компании, приостановившие или прекратившие работу в России, заинтересованы в возобновлении своей деятельности. Об этом изданию «Известия» заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров. Иностранные компании начали приостанавливать работу, а затем и покидать российский рынок после начала специальной военной операции на Украине.

«Компании, приостановившие или прекратившие работу на российском рынке, как правило, заинтересованы в продолжении деятельности или в обеспечении условий для возвращения в будущем», — заявил Денис Мантуров.

По его словам, сейчас уже ведутся переговоры с группой Inditex, которой принадлежат бренды Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti и Bershka.

Глава ведомства подчеркнул, что компании прорабатывают различные варианты возвращения в Россию.

«В частности, продажа активов местному менеджменту, партнёру-франчайзи, иным отраслевым партнёрам, а также продажа активов сторонней российской организации или предпринимателю. Но каждый раз решение принимает сама организация», — уточнил министр.

Группа Inditex приостановила работу в России в начале марта. Вместе с ней о закрытии магазинов заявили бренды Calvin Klein, Tommy Hilfiger, H&M и Mango. По информации «Коммерсанта», в случае полного ухода с российского рынка они рискуют потерять порядка $800 млн.

IKEA окончательно уходит из России

Летом «Секрет» писал, что зарубежные киностудии, включая Disney и Sony, ищут каналы для параллельного импорта в Россию.

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