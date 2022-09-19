В Heineken придумали замену  Coca-Cola и Pepsi

Российская структура пивоваренной компании Heineken задекларировала в Росаккредитации безалкогольные газированные напитки. В списке оказались «Роял Кола Ориджинал», «Роял Кола Зеро», «Тони Лемони Оранж» и «Тони Лемони Лимон», сообщает «Коммерсант» со ссылкой на декларации о соответствии в базе Росаккредитации.

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Отмечается, что их зарегистрировали в июле и августе. Согласно описаниями в базе, предполагается розлив в стеклянные, пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Заводы Heineken — изготовители напитков.

Среди известных брендов компании — Amstel, «Охота», «Три медведя», «Степан Разин». Один из источников издание указал на наличие у компании опыта работы с лимонадами «Шихан». Он назвал логичным решение воспользоваться «вымыванием с полок» Coca-Cola и Pepsi. В настоящее время производитель Coca-Cola «Мултон Партнерс» (ранее Coca-Cola HBC) занимается выпуском газированных напитков под маркой «Добрый». В PepsiCo приняли решение расширить линейку Evervess и «Русский дар».